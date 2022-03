La Massana ofereix més d’una quarantena de places de treball per a joves durant l'estiu

La MassanaDurant els mesos d'estiu es presenten unes necessitats específiques de personal, sobretot per poder oferir el servei d'Esports d'Estiu i de Setmanes Temàtiques. Per aquest motiu, el comú de la Massana ha convocat una quarantena de places, entre les quals hi ha les de monitor i d'ajudant de monitor, aquests últims són joves de 16 i 17 anys. Des de fa temps, la corporació contracta ajudants amb l'objectiu que es vagin formant i tenir una bossa de futurs monitors que puguin continuar treballant quan siguin majors d'edat. Les sol·licituds s'han de presentar abans de les 12 hores del 22 d'abril al servei de Tràmits.

El gruix de les places són per a monitor d'Esports d'Estiu, o Setmanes Temàtiques. Els joves que es presentin a l'edicte hauran de passar unes proves, que aquest any es faran de manera telemàtica, per garantir que estan preparats per a tenir cura dels infants. Amb aquestes places es cobriran les necessitats dels mesos de juliol i agost.

D'altra banda, també s'ha obert la convocatòria per optar a les places d'operaris de suport. D'una banda, s'ofereixen dues places per treballar al departament de Medi Ambient, realitzant tasques sobretot al Parc Natural del Comapedrosa; d'altra banda, també hi ha vuit places a Via pública, on els joves podran treballar realitzant tasques de jardineria i embelliment de la parròquia. El termini per presentar la sol·licitud es tanca a les 12 hores del 25 de març.

A més, el comú també té obert un edicte per cobrir dues places d'agent del medi natural i el termini per presentar les sol·licituds finalitza l'1 d'abril. Tots els edictes es poden consultar a la pàgina web de la Massana, a l'apartat d'edictes.