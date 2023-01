Medi Ambient vol ampliar el reciclatge d'orgànica a grans productors i ciutadania

Andorra la VellaEl segon Pla nacional de residus, un document que s'inspira en la llei d'economia circular aprovada el juny del 2022, té com a principal objectiu aconseguir un reciclatge del 65% dels residus urbans el 2035. Segons han explicat aquest dimarts la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvo, i la directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, el pla preveu cinc programes d'actuació, amb una sèrie d'accions, entre les quals destaca una implantació progressiva de la recollida i la gestió de la matèria orgànica als grans productors per, posteriorment, aplicar-la al conjunt de la ciutadania.

Ferrer ha recordat que la recollida selectiva de la matèria orgànica va començar el 2017 a una part dels grans productors del país. Es tracta d'un procés que actualment es duu a terme en establiments com ara centres comercials o alguns hotels que es realitza de manera voluntària, i que amb el nou pla passarà a "una nova fase d'ampliació". De fet, el reciclatge de la matèria orgànica se situava en l'11% el 2019, mentre que l'objectiu per al 2035 és arribar a un percentatge del 68%.

Un altre dels aspectes sobre els quals incideix el pla és en la implantació gradual de la recollida del tèxtil a tot el territori i dur a terme una millora de la seva gestió. En aquest cas, la voluntat és passar d'un reciclatge del 2% (2019) al 31% (2035). Precisament, la directora de Medi Ambient ha posat en relleu que per assolir aquesta fita s'està treballant en una cooperació transfronterera amb la regió d'Occitània per tal que puguin reciclar aquests residus tèxtils a les seves infraestructures i puguin reutilitzar-se, ja que actualment estan duent a terme aquesta mena de processos.

En relació amb els envasos, el paper i el cartó i el vidre, el pla preveu incidir en la sensibilització envers la població i en la posada en funcionament de models de recollida i de gestió més eficients. En el cas dels envasos, es busca arribar a un reciclatge del 70% respecte del 19% actual; pel que fa al paper i cartó es busca passar del 59% al 85%, i pel que fa al vidre la voluntat és augmentar el percentatge de reciclatge del 64% al 75%.

Alhora, el pla també estableix l'objectiu d'aconseguir una reducció del 15% en la generació de residus el 2030 i del 20% el 2035. És per aquest motiu que Calvó i Ferrer han destacat la importància del programa de prevenció de residus, que contempla actuacions a nivell de prevenció del malbaratament alimentari i la reducció dels residus de productes d'un sol ús. Precisament, el document també estableix un objectiu ambiciós com és el de reduir el malbaratament alimentari del 50% per a l'any 2030.

Per tot plegat, Calvó ha manifestat que un dels aspectes importants per tal d'assolir els objectius és la prevenció i una gestió més eficient dels residus. En aquest sentit, ha recordat que el pla es revisarà com a mínim cada cinc anys i la finalitat és la de "fer molt més fàcil la recollida selectiva amb el ciutadà". En aquest cas, els comuns jugaran un paper important tenint en compte que són les administracions que tenen aquestes competències a les seves parròquies i, de fet, ha recordat que alguns d'ells ja han començat a cercar noves fórmules de recollida de residus.

Tot i això, la ministra ha recordat que els contractes de recollida de brossa dels comuns finalitzen el 2024 i, per tant, és al llarg d'aquest 2023 quan s'ha de fer el gruix de treball per definir el model de recollida selectiva que haurà d'implementar cada parròquia. "S'haurà de fer un balanç de les proves pilot que s'han fet per anar implementant-les de cara al futur", ha conclòs.