Més de 2.000 signatures per aturar el macroprojecte immobiliari a Arinsal

La MassanaLa Plataforma veïnal “Estimem Arinsal” -integrada inicialment per 150 veïnes i veïns d’Arinsal- suma més de 2.000 suports a través de la campanya de recollida de signatures impulsada des de la plataforma Change.org amb el títol: “Aturem el creixement descontrolat d’Arinsal“. La iniciativa ciutadana demana al Comú de la Massana que aturi l’aprovació del Pla Parcial fins que no es disposi, com a mínim, de l’estudi de capacitat de càrrega màxima. El portaveu de la plataforma veïnal, Cyril Despres, corrobora que no tenen cap resposta i que volen una resposta a com pot ser que el projecte hagi passat dels 15.000 metres quadrats inicials fins als 32.000 actuals. La plataforma ha convocat una reunió de poble el pròxim dimecres per tractar el tema.

El projecte preveu la construcció de fins a 32.000 metres quadrats de sostre i de fins a 18 metres d’altura al centre del poble, a tocar del telecabina i del centre històric, i inclou habitatges i edificis amb capacitat per acollir fins a mil persones, la meitat de la població actual d’Arinsal. El col·lectiu no està en contra que s’edifiqui, però vol que si el projecte tira endavant, es faci a la mida del poble i respectant escrupolosament la normativa actual.