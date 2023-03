Més de 200 persones participen en la marxa del 8-M malgrat la pluja

Andorra la VellaMés de 200 persones han participat en la marxa del 8-M malgrat la pluja. Aquesta ha estat convocada per Acció Feminista i s'ha iniciat a la plaça coprínceps i ha finalitzat a la plaça The Cloud, tal com informa RTVA.

Després del recorregut s'ha llegit un manifest on la principal reivindicació ha estat el dret a l'avortament. Altres temes han estat l'assetjament laboral, la bretxa salarial i la masculinització de molts sectors laborals.