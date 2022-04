Més de 350 joves han participat en el MovLav

Sant Julià de LòriaEl projecte Movlav, un moviment social i educatiu que busca la implicació del jovent tot el país, ha clos aquest dissabte després de tres mesos. Al llarg d'aquest temps, s'han realitzat més de 20 activitats i hi han participat més de 350 joves de tot el país, ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, qui fa un balanç positiu del projecte "malgrat les crítiques que vam rebre".

El cònsol ha destacat que el projecte ha servit per veure que "els joves són una part de la societat implicada en allò que a ells realment els agrada". De fet, aquest era l'objectiu del projecte, que buscava implicar aquest jovent. Després d'aquesta primera fase, "ara el que toca es realitzar allò que a ells els agrada perquè es puguin implicar en la societat" i en la vida de la parròquia, ha remarcat Majoral. Per aquest motiu, el comú de Sant Julià obra aquest dissabte la bústia on els joves podien fer arribar els suggeriments que ells creuen necessaris per a poder-se implicar.

La intenció del comú és poder tirar endavant aquestes propostes en la segona fase del projecte que es preveu que pugui començar durant aquest any. A més, Majoral ha defensat aquest model que ha utilitzat Sant Julià de Lòria per poder solucionar una problemàtica que afecta a tot el país. Aquesta tarda finalitza aquest projecte amb MovArt, un espai creatiu lliure pensat per donar-se a conèixer a través del cos, la veu o el moviment.