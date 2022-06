Més de 400 participants a la Cursa de la dona

Escaldes-EngordanyLa represa de la Cursa de la dona, després de dos anys sense poder-se realitzar a causa de la irrupció de la pandèmia, ha comptat amb la participació de fins a 410 corredores i corredors. Ho ha manifestat la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, Mònica Codina, qui ha exposat que, tot i que es tracta d'una xifra inferior a la de les darreres edicions, des de l'entitat estan satisfetes perquè es manté l'esperit solidari de la iniciativa, la lluita pel càncer de mama, per la qual cosa, un any més, la recaptació va destinada a l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).

Com a novetat, enguany la cursa també ha comptat amb la participació d'homes, qui s'havient d'inscriure amb una dona per, tal com ha manifestat Codina "fer camí junts cap a la igualtat perquè juntes i junts som imparables i el nostre lema de la desena edició és aquest". A la iniciativa també hi han participat el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés.