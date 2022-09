Més de 60 onades de calor des del 1934

Andorra la VellaAndorra ha viscut un total de 64 onades de calor des del 1934. L'estació central de FEDA ha registrat un dels estius més càlids des del 1950 (amb dades homogeneïtzades). La temperatura mitjana dels tres mesos ha estat de 21,3 graus, 3,4 per sobre de la mitjana climàtica del període comprès entre el 1981 i el 2010, segons un estudi dut a terme per Andorra Recerca + Innovació. Així, cal destacar que l'estació ha registrat un mes de juny molt càlid, amb anomalies de temperatura diària de fins a set graus per sobre la mitjana climàtica, un final de juliol amb una petita davallada de temperatures i un agost amb temperatures més normals per a l'època de l'any i fins i tot amb temperatures pròximes i inferiors a la mitjana climàtica. En canvi, les precipitacions s'han vist augmentades a quantitats normals gràcies al mes d'agost que ha salvat l'estiu amb un total de 231,4 mil·límetres acumulats en els tres mesos, valors pròxims a la mitjana climàtica. Aquesta precipitació, però manté un dèficit hídric des de principis d'any. Ara bé, el que cal destacar d'aquest estiu i dels mesos precedents són les temperatures altes persistents.

Així, segons reflecteix l'estudi, aquest estiu s'han donat dues onades de calor. La primera va començar el dia 10 de juliol i va durar fins a divuit dies. En aquest període es van acumular 6,3 graus i es va arribar a una temperatura màxima de 35,2 °C el dia 17. La segona onada va començar uns dies més tard, el 30 de juliol, i va durar fins al 6 d'agost. Cal destacar que fins al moment, l'onada de calor més llarga es va donar el 2015 on va durar fins a 24 dies.