Més de 70.000 visitants a la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa Fira d'Andorra la Vella ha complert amb totes les expectatives que s'havia marcat el comú. Ho ha afirmat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, durant l'acte de clausura d'aquesta, on ha manifestat que tal com s'esperava, i com succeïa en edicions anteriors, el certamen ha rebut aproximadament 70.000 visitants. "S'ha demostrat que els ciutadans d'aquest país tenen ganes de tornar a la normalitat i la fira ha estat aquesta porta per recuperar la normalitat després de la pandèmia", ha indicat.

Marsol ha comentat el fet de tenir l'escenari de la fira d'associacions a l'exterior, on s'hi han dut a terme activitats de manera constant "ha estat un gran encert". "La fira és l'espai de retrobament entre la població i crec que es demostra una vegada més que és l'esdeveniment més important del país", ha dit. En aquest sentit, ha apuntat que un dels espais que ha tingut una gran acollida ha estat la zona dedicada a la bicicleta, un fet que els ha demostrat que l'aposta de la corporació de la capital per tirar endavant el museu de la Bicicleta "és encertada". "El que hem vist aquest cap de setmana aquí és una mínima mostra del que es podrà veure al museu. Fer aquesta petita mostra ens ha anat molt bé per veure que seguim el bon camí", ha puntualitzat.

D'altra banda, ha posat en relleu que la fira també ha servit perquè es fessin moltes transaccions comercials i contactes, especialment al sector de l'automòbil, que ha pogut agafar embranzida, i les associacions han pogut donar-se a conèixer altra vegada després de la irrupció de la Covid el 2020. A més, ha volgut emfatitzar que el comportament de la població ha estat "excel·lent", destacant que gairebé no s'ha hagut de cridar l'atenció a cap visitant. "Ha quedat demostrat que els ciutadans d'Andorra hem estat molt conscients durant tota la pandèmia i ho continuem sent", ha afirmat.

Quant a les declaracions de la cònsol respecte a la voluntat de repensar la fira amb el futur recinte multifuncional, ha assenyalat que tot i que "som conscients que a partir d'ara haurem de començar a fer canvis de cara a la nova instal·lació", la voluntat del comú per aquesta edició de la fira era "gaudir" perquè "ens ho mereixíem i necessitàvem tornar a aquesta normalitat". Així doncs, ha comentat que encara no és el moment d'anunciar els canvis que hi haurà, però des de l'administració comunal començarana a treballar en la transformació.