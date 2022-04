Més espai pels gossos a Encamp amb 3 nous pipicans

EncampEl comú d'Encamp instal·larà tres nous pipicans a la vila per donar més servei a les zones residencials i vetllar per la neteja de la via pública. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ho va explicar aquest dijous després de la sessió de consell de comú, on va puntualitzar que les instal·lacions se situaran a l'aparcament d'Hort de Godí, a les Bons i el tercer, tot i que de manera temporal a causa de la construcció del nou parc de l'Ossa, a l'aparcament de sota l'església de Santa Eulàlia.

En referència al cost, va indicar que, tot i que encara s'hi està treballant, des de la corporació es calcula que hi destinaran aproximadament 9.000 euros, tenint en compte que cada pipicà suposarà una inversió d'uns tres mil euros. Mas va posar en relleu que amb les tres noves instal·lacions, la parròquia disposarà d'un total d'onze pipicans, un dels quals al Pas de la Casa, on els animals poden fer les seves necessitats i un espai de lleure. A més, va recordar la necessitat de dur a terme genotipatge i la nova normativa, que obliga a ruixar amb aigua els orins dels gossos i a recollir els excrements.

Des del comú exposen que al Pas també s'han instal·lat deu nous dispensadors de bosses que a més a més seran biodegradables. Cal recordar que les persones que incompleixin la normativa pot suposar sancions de 150 euros i de 300 euros si s'és reincident.