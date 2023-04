Paloma Perea: "Estem molt més informades i fem consultes a experts per adquirir hàbits cosmètics saludables i començar de manera molt suau a cuidar-nos amb tractaments estètics no invasius i més aviat preventius"

Pyrénées Andorra té en marxa la campanya dels 'Beauty days´ que s'allargarà fins al pròxim 23 d'abril. Dies en què el centre comercial posa a disposició dels seus clients tallers, sessions informatives, tractaments de bellesa a uns preus interessants, entre altres. Un bon moment per fer-te amb els productes de bellesa que més s'adiguin a la teva pell i preparar-la per les altes temperatures i radiacions solars. Avui hem conversat amb la directora de màrqueting de Dermofarm, Paloma Perea, que ens donarà alguns consells a tenir en compte a l'hora d'adquirir qualsevol producte cosmètic.

Dermofarm és una empresa que treballa per a diferents marques. Com aconsegueix que les gammes de productes de cadascuna de les marques siguin eficaces, innovadores i sostenibles?

Dermofarm és un laboratori farmacèutic expert en tractaments de la pell que es troba al servei del ginecòleg de Cumlaude Lab, del dermatòleg de Rilastil i del dermatòleg estètic de Sensilis Sensitive Skin Lab. Cada marca la desenvolupen, de manera independent, equips de màrqueting i comercials sota el seu posicionament únic. Els equips comuns d’R+D i operacions segueixen les directrius de cada director de marca amb especialistes dedicats. Així, assolim mantenir el més alt estàndard d’eficàcia, l’autenticitat i la coherència a cada marca.

Quin és el gran repte que afronta, avui dia, el sector de la dermocosmètica?

La tendència en tota la cosmètica és la salut de la pell, obtenir una pell bonica i saludable mitjançant rutines de cosmètica minimalistes i eficaces, i per això és important la recomanació dels especialistes: la consulta amb el farmacèutic i amb el dermatòleg. Tots estem treballant per inculcar rutines de doble neteja necessàries en pells seques i greixoses i, sobretot, per incorporar la protecció solar diàriament (ens esforcem molt en la sensorialitat d’aquestes fórmules que no són agradables de portar, en general) i les rutines de transformació amb àcids i retinoides combinades amb pèptids de factors de creixement. La dermo, però, té un límit, ja que estem parlant de cosmètics, no de medicaments. Per això cada cop més el nostre mateix consumidor de cosmètica acudirà al metge estètic per a procediments no invasius de manteniment. Sensilis també hi serà, després dels procediments per calmar la pell després i per prolongar els beneficis obtinguts.

L’envelliment de la pell és una de les grans preocupacions dels consumidors? Quin motiu ho explica?

Afortunadament, cada cop hi ha més dones que estem actives laboralment i que tenim els fills més tard, i per això ens sentim joves molt de temps, i som actives, eficaces… Ara, mentalment, els cinquanta d’avui són els quaranta d’ahir… Estem més exposades a la nostra imatge personal i professional, i de vegades no ens reconeixem al mirall. Volem continuar veient-nos bé en tots els sentits, per això ens cuidem molt més, tant amb l’alimentació i amb l’exercici com amb l’estil de vida. Estem molt més informades i fem consultes a experts per adquirir hàbits cosmètics saludables (l’ús del protector solar, la higiene, etc.) i començar de manera molt suau a cuidar-nos amb tractaments estètics no invasius i més aviat preventius.

Cada pell és un món, però al mercat cosmètic no hi ha un producte específic per a cada tipus de pell. Com aconsegueixen que un mateix producte pugui ser útil per a tantes tipologies de pell?

En el cas de Sensilis, estem molt focalitzats en el tractament de l’envelliment de la pell sensible. La nostra manera de formular sempre respecta aquest tipus de pell, que reacciona més ràpidament a certs estímuls. Per tant, estem molt tranquils pel que fa a la bona tolerància dels nostres productes. A més, hi ha les tipologies de pell i les patologies de la pell. Hi ha cosmètics molt concrets per a pells greixoses, com la nostra nova línia Pure Age Perfection, o per a pells amb tendència a una patologia o a uns símptomes molt concrets, com és la rosàcia. Per a aquests casos, desenvolupem els productes tot considerant els símptomes que volem pal·liar (per exemple, vermellors, pruïja i irritació), a més del tractament en si. Un exemple molt clar és ETERNALIST AGERETINOL, que està testat en persones amb pells amb tendència a rosàcia que no han tolerat el retinol pur o que no s’hi han atrevit. Els resultats són excel·lents en la cura d’aquests símptomes i en la tolerància i la transformació de la pell.

Sentim parlar de l’àcid hialurònic i del retinol, però què en sabem? Ens deixem portar per les tendències en cosmètica o en fem un bon ús?

Sens dubte són actius de moda, i tenen eficàcia comprovada en molts estudis. Però compte, perquè un actiu no és una fórmula ni un producte. La concentració, el pH i la presentació poden fer variar completament l’eficàcia d’un actiu. No podem combinar els cosmètics com ens sembli: cal seguir les pautes d’un farmacèutic expert en pell o d’un dermatòleg si hi ha alguna patologia prèvia. Amb això aconseguim estalviar diners i frustracions i podem fer servir allò que és més adequat segons el nostre cas.

Ara que som a la primavera i ens encaminem cap a l’estiu, en què el sol i les altes temperatures seran les protagonistes de cada dia, quina és l’atenció que cal tenir en compte per a la nostra pell?

Per a aquest moment tenim dues preocupacions. D’una banda, les taques, i per evitar-les hem de fer servir un sèrum despigmentant, a més de la nostra protecció solar (Photocorrection Dpigment SPF 50+ en textura mousse). D’aquesta manera, evitem les taques i l’envelliment prematur. I, per altra banda, volem donar hidratació no greixosa i no pesada a la nostra pell i fins i tot refrescar-la. Per a això, Sensilis té l’estrella de la dermocosmètica: Upgrade AR, que a més de tractar l’envelliment i calmar les vermellors abaixa la temperatura de la pell en un minut. És una veritable delícia.