Mil vacunacions al dia

Andorra la VellaDe les 30.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que van arribar la setmana passada provinents del projecte Covax, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dimarts que "donen una injecció de força" i que permetran vacunar 15.000 persones. L'altra meitat es destinarà a les segones dosis que s'hauran d'administrar al cap de dos o tres mesos. Així, es preveu un ritme de vaccinació que sobrepassi les 1.000 dosis diàries per "poder arribar a l'edat de 54 anys i també a col·lectius més vulnerables" com poden ser persones amb diabetis o obesitat.

A més, el titular de Salut també ha avançat que a finals d'aquesta setmana s'iniciarà la vacunació als docents. Amb el brot actual que s'està vivint, Benazet ha declarat que en aquests instants "s'estableix una cursa entre la pandèmia i la vacunació", remarcat que cal ser ràpids i vacunar intensament a la població a mesura que vagin arribant els vaccins. Per aquest motiu, ha refermat que la vacuna AstraZeneca és segura i que s'assoleix la immunitat al cap de tres setmanes de la primera dosi. Sobre les conseqüències del vaccí com els possibles episodis de trombosis, Benazet ha recordat que afecta una persona de per cada milió de vacunats i que es coneix el mecanisme de l'efecte i hi ha un tractament.