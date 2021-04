El Govern contempla la via russa per obtenir més vacunes

Andorra la Vella“Tot el món té dificultats per obtenir vacunes”, lamentava aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, sobre el retard que la majoria de països estan tenint per rebre les remeses de vaccins programades. El dirigent defensa les vies institucionals per les quals Andorra ha adquirit i adquirirà els lots que li pertoquen, en harmonia amb la resta de països membres de la Unió Europea. L'arribada del 30.000 dosis aquest dijous semblen l'inici d'un camí que durant els tres primers mesos ha estat ple d'entrebancs.

L'oficina europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat aquest dijous que el ritme de vacunació contra la Covid-19 a Europa està sent "inacceptablement lent". Henri P. Kluge, màxim responsable de l'oficina, calcula que només un 10% de la població europea ha rebut almenys una dosi de vacuna, i un 4% està del tot vacunada. Són percentatges que s'assimilen als del Principat.

Una de les primeres autoritats a alçar la veu ha estat Alemanya, que està disposada a comprar la vacuna russa Sputnik V, i actuar pel seu compte, si aquesta aconsegueix l'aprovació per part de les autoritats sanitàries europees. La consellera Angela Merkel ha declarat que fa temps que diu que s'hauria “d'utilitzar qualsevol vacuna que hagi estat aprovada per l'agència europea del medicament (EMA)".

En aquesta mateixa línia s'ha expressat el ministre Benazet, qui aquesta setmana ha dit: “Estem oberts a comprar l'Sputnik V quan estigui validada, i sabem que Alemanya pressiona a l'EMA perquè estableixi un criteri. No diem que no a l'Sputnik, quan la validi alguna agència internacional”. El problema, però, és que, segons ha explicat també aquesta setmana el secretari d'Estat francès per a Europa, Clement Beaune, la vacuna russa contra el coronavirus no rebrà l'autorització de la Unió Europea “abans de finals del mes de juny”. Tenint en compte que l'arribada de vacunes no només es comença a desencallar, sinó que aviat s'hauria d'accelerar amb l'entrada a l'equació andorrana de Janssen i Novavax, qui sap si potser a final de juny ja no cal explorar la via russa.