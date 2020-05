52 minuts a 56 ºC per eliminar el coronavirus en espais tancats

Les tasques de desinfecció són essencials per recuperar una certa normalitat, tant en espais tancats com botigues i restaurants, com en el transport públic. Habitualment, aquesta desinfecció es fa amb productes que interactuen químicament amb les partícules virals i les destrueixen, com l'etanol o l'hipoclorit de sodi contingut en el lleixiu domèstic. Un nou estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries ( IRTA) conclou que la desinfecció tèrmica pot ser una bona alternativa a aquests productes, ja que aquest sistema no deixa residus de cap producte ni restes d'humitat.

Segons l'estudi de l'IRTA, el 99,99% de la càrrega vírica del nou coronavirus en l'aire d'espais tancats i sobre superfícies s'inactiva quan se sotmeten a una temperatura de 56 ºC durant 52 minuts, o bé a una temperatura de 65 ºC durant 7,5 minuts. L'estudi ha estat encarregat per l'empresa Techtrans Systems, que ja disposa d'un sistema de desinfecció tèrmica de camions destinats al transport d'animals vius anomenat DrySist, i que s'utilitza habitualment per eliminar patògens com la salmonel·la. A partir d'aquests resultats, la companyia espera adaptar el sistema per eliminar el nou coronavirus d'espais tancats, especialment en vehicles de transport com autobusos, taxis, ferrocarrils i ambulàncies.

Fins ara, s'han publicat estudis sobre la pervivència del nou coronavirus en diverses superfícies i també s'han estudiat els efectes de diversos productes desinfectants. La resistència del virus a la temperatura, en canvi, no s'havia estudiat amb detall. En cas de necessitar-la, es prenia com a referència la informació relativa al coronavirus anterior, el SARS-CoV-1, que provoca la SARS. Segons l'Organització Mundial de la Salut, aquest virus s'elimina d'un espai amb un tractament de 56 ºC durant 15 minuts. Però segons el nou estudi, el temps per inactivar el nou coronavirus a aquesta mateixa temperatura, 52 minuts, multiplica per més de tres aquest interval. La raó d'aquesta diferència, expliquen els investigadors, és l'increment dels marges de seguretat com a conseqüència de la incertesa en la informació disponible sobre el SARS-CoV-2 i l'àmplia varietat de les propietats dels diferents coronavirus que es coneixen. En aquest sentit, "els resultats s'obtenen des d'una perspectiva conservadora per assegurar que el nou coronavirus hi queda inclòs", explica la investigadora Sara Bover, que ha liderat l'estudi com a cap del programa de seguretat alimentària de l'IRTA.

L'estudi s'ha fet a partir de la revisió de la literatura científica disponible sobre la inactivació tèrmica de diversos tipus de coronavirus i d'un model matemàtic construït especialment per caracteritzar l'evolució del virus en funció de la temperatura a què està sotmès. "El resultat són equivalències de letalitat tèrmica, és a dir, combinacions de temps i temperatura que garanteixen un determinat nivell d'eliminació del coronavirus", detalla Bover. "El tractament tèrmic té l'avantatge que arriba a tots els racons", afegeix la investigadora, cosa que no sempre està garantida amb tractaments químics o basats en la llum ultraviolada.

En el cas d'espais on potencialment hi pugui haver una presència superior de virus, com els de l'entorn mèdic i hospitalari, caldria reduir la càrrega viral en un percentatge superior per garantir el mateix grau d'higiene que en altres ambients. En aquests àmbits, per tant, es poden aplicar temps superiors, que reduirien en un 99,99999% aquesta càrrega. En aquest cas, "seria necessari aplicar un tractament equivalent a 56 ºC durant 90 minuts", apunta Bover.