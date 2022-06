Míriam Torra revalida el títol nacional de campionat d Functional Fitness

Andorra la VellaL'atleta Míriam Torra es va proclamar, ahir, per segon cop consecutiu, campiona d'Andorra de Functional Fitness. En aquesta ocasió, el campionat es va disputar en diferents ubicacions i les proves es van realitzar entre el dissabte i el diumenge. Torra es va imposar en la final a Laura Giró. En homes, el títol va ser per Aitor Garcia. El secretari d'estat, justo Ruiz, va estar present en la clausura del campionat. En acabar la comeptició, la flamant campiona nacional va comentar que "estic molt contenta! Aquesta temporada vaig apostar per un canvi de rutina unint-me a Vikings i és en competicions com aquesta en que veig el resultat i estic progressant".

A banda de la general, el campionat va comptar també amb les categories de 30 a 34 anys, de 35 a 39 i de 40 a 44. En la primera, en fèmines es va imposar Marta Cerqueda, per davant de Noemí Morales i Pury González. En la masculina, el títol va ser per Indaleci Pérez, mentre que Fabio Méndez va ser segon. En el grup de fins a 39 anys, Frank Morales es va endur el títol, mentre que en la categoria on hi havia els participants més veterans, la victòria va ser per Eduard Bouso.

Ara, els guanyadors en la categoria general, Míriam Torra i Aitor Garcia, s'han de preparar pel campionat mundial de Functional Fitness, que enguany es disputarà a la localitat mexicana d'Hermosilla, entre el 16 i el 18 de desembre. Sobre aquest fet, Torra ha comentat que "hem de veure com ho podem organitzar perquè és a l'altra punta del món. Però em faria molta il·lusió poder-hi participar i que, a més a més, vinguessin els companys que també tenen marca. Veurem si des de l'Associació i Govern es pot fer alguna cosa. Però seria molt important que Andorra continués tenint presència internacional".