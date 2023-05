Francisco García: "La missió de Rituals és convertir les nostres rutines diàries en moments únics amb significat"

Pyrénées Andorra deixava dies enrere la primera edició de l'any dels 'Beauty Days'. Dies en què marques en cosmètica han protagonitzat sessions informatives per donar a conèixer les novetats i tendències d'aquesta primavera i estiu. Avui parlem amb el trainer España de Rituals, Francisco García, que ens donarà alguns tips sobre com cuidar la nostra pell diàriament.

Quines novetats presenta la marca per aquesta primavera i estiu?

Rituals acaba de treure l'edició limitada M'Gouna, inspirada en la tradició de la vall de les roses del Marroc amb productes per la dutxa, el cos i la llar. La fragància floral de la rosa damascena i la hidratació de la figa silvestre converteix a aquesta col·lecció en una gran aliada per gaudir i compartir aquest estiu. I aviat també tindrem novetats dins la col·lecció The ritual of Karma, una gamma completa que compta amb una línia per preparar i protegir la pell del sol i allargar el broncejat, cura corporal i també per la llar. Tots ells amb la delicada fragància de la flor de loto i la frescor del te blanc.

Quines cures sobre la pell són imprescindibles durant la primavera i estiu?

Amb l'arribada del sol, la pell necessita una cura especial. La nostra línia facial és perfecta per tenir una pell de cine. La rutina facial ideal es realitza en tres pasos: neteja (producte per netejar), enriquir (sèrum) i cura (crema). Addicionalment, podem reforçar la nostra atenció sobre la pell amb un booster que treballarà de manera específica per millorar o potenciar l'estat de la nostra pell. Això sí, cal mantenir en tot moment la protecció solar, més enllà de l'estació càlida per gaudir del suport vitamínic de la llum del sol amb total seguretat.

Quin és el producte estrella de Rituals? I per quin motiu?

La nostra escuma de dutxa és icònica. Aquest gel sensacional transforma el moment de dutxar-nos en un moment únic gràcies a la seva suavitat i fragància. La missió de Rituals és convertir les nostres rutines diàries en moments únics amb significat. Per això, totes les nostres col·leccions i productes estan creats pel nostre benestar harmonitzant cos, ment i ànima.

Un dubte que existeix entre les que utilitzem sèrums i retinol per les taques i arrugues a la pell és, cal deixar-los d'utilitzar durant aquesta època de l'any?

La protecció solar és essencial durant tot l'any i, especialment, en aquesta època de l'any i més amb l'ús de productes amb retinol. Rituals fa servir Bakuchiol Complex dins la línia Glow de cura facial com a alternativa vegetal al retinol per afavorir els mateixos beneficis, però sense la contraprestació de la fotosensibilitat i irritació.

Per a pells joves, quin consell donaries per endarrerir l'envelliment de la pell?

Existeixen factors interns i externs que intervenen directament en l'envelliment de la pell, sigui quina sigui l'edat. Per a pells més joves és ideal tenir l'hàbit d'una bona rutina facial amb la neteja i hidratació de la pell i, addicionalment, productes que completin i ens aportin un extra per mantenir i prevenir la pell. Per exemple, podem utilitzar la mascareta de carbó actiu ric en argila per netejar impureses més profundes, un booster de vitamina C per activar la lluminositat de la pell i l'oli facial Glow per minimitzar les línies d'expressió i recuperar la vitalitat de la pell amb olis nutritius.

Per què escollir Rituals?

Rituals busca el benestar de les persones transformant les rutines quotidianes en moments plens de significat amb uns productes increïbles per la higiene diària, la cura de la pell, la fragància per la llar, etc. Deixa't assessorar pels nostres experts i descobreix les fragàncies que més s'adaptin a les teves preferències per crear moments únics cada dia. És tota una experiència i notaràs la diferència en el teu dia a dia.