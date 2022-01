Andorra la VellaFrancisco Segarra és la persona que hi ha al darrere d'Ofelia, la marca de decoració de Pyrénées. Des que la botiga va obrir el passat mes de novembre a l'antic outlet de Pyrénées, l'interiorista s'ha convertit en un habitual al Principat. I és que davant l'auge de la construcció al país, són moltes les persones que busquen decorar integralment la seva nova llar.

Què hi ha de 'Francisco Segarra' en Ofelia?

Hi ha molt de Francisco Segarra en Ofelia. De fet, el nom va ser elegit en honor a la meva mare, que es diu Ofèlia, i va ser la meva principal inspiració quan vaig iniciar aquest projecte. Ara procuro que cada objecte seleccionat expliqui els nostres viatges pel món i que la gent que passeja per Ofèlia visqui una experiència sensorial.

Al llarg de la seva carrera vostè s'ha especialitzat en mobiliari 'vintage'. Seria la línia sostenible en el món de l'interiorisme?

Sí, perquè són elements reutilitzats i revalorats; mobles, objectes i complements de decoració que ja tenen una edat i han millorat i adquirit un valor amb el temps. Podríem dir que són com els vins de criança!

Com podem saber si en una casa hi ha peces que respecten el medi ambient o han contribuït a reduir la petjada de carboni?

Els mobles fets amb fusta reciclada, per exemple, ens garanteixen aquest respecte pel medi ambient. També ens hauríem de fixar en l'origen dels materials, que siguin elements de decoració fets artesanalment o de proximitat, lliures de tota industrialització. A més a més, solen ser objectes únics, exclusius i autèntics!

Creu que la necessitat de ser sostenibles també ha arribat al seu sector?

Sens dubte la sostenibilitat és un concepte que ha arribat al món del disseny i l'interiorisme, i hauria d'arribar a tots els sectors. Crec que, conjuntament, hem de controlar els processos de fabricació així com els materials que s'utilitzen, per tal de fer un ús més eficient i responsable dels recursos que tenim.

Imagini que li acaben de regalar una casa. Com la decoraria?

És una pregunta difícil de respondre perquè l'estil dependrà del lloc on estigui la casa i fins i tot del tipus de construcció. Però, fos com fos, m'agradaria una casa amb ànima, que em donés pau. Tindria una gamma de colors bàsics per tal de poder-hi afegir després una combinació d'estils, i per descomptat, hi posaria antiguitats perquè donen caràcter a la casa.

És difícil mantenir el mateix estil dins una casa o sovint s'acaben barrejant sense harmonia?

No crec que sigui difícil mantenir el mateix estil dins una casa. El que hem de fer és aconseguir que tots els espais tinguin un mateix argument. A mi, personalment, m'agrada barrejar-los però sempre mantenint un efecte harmoniós a través de cada detall i cada contrast.