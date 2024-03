Una model eròtica d'Onlyfans assegura que s'estalvia 1,6 milions per viure a Andorra

Andorra la VellaLa famosa model eròtica espanyola Vega Pérez, coneguda com a Prvega, ha fet públic un vídeo a les xarxes on explica que guanya uns quatre milions d'euros l'any a través de la plataforma OnlyFans. La model calcula que a Espanya li haurien tret la meitat dels diners i per tant només tindria dos milions. Com resideix a Andorra l'impost del 10% significa uns 400.000 euros. Amb aquest càlcul, l'estalvi de Pérez per viure al Principat és d'1,6 milions d'euros. Pérez és l'exparella de Sergio Fuentes, conegut com el Rei d'OnlyFans, i amb qui va començar en aquesta plataforma fent escenes conjuntes. Posteriorment, Fuentes va passar a ser mànager de models, entre elles Vega Pérez.

En els últims anys s'ha introduït en el món del cinema per a adults, on ha participat en més d'una escena. Prvega acumula més de 300.000 seguidors en Instagram i gairebé 90.000 en Twitter; gairebé res. De fet, és una de les més buscades en internet. És considerada la model eròtica espanyola més famosa.