La modificació del trànsit a la cruïlla de les escola d'Escaldes ha eliminat els accidents

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany valora com un "èxit" la modificació del trànsit realitzada a la cruïlla de les Escoles de la parròquia. Ho manifesta la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, qui assevera que la reorganització de la circulació ha permès reduir a zero els sinistres a l'indret, tot recordant que fins a mitjans de juliol de l'any passat resultava una zona perillosa. "Ja no hi ha sinistralitat a l'encreuament, la prova ha estat tot un èxit perquè ha permès una convivència molt més harmònica entre els vianants i els vehicles", indica.

En aquest sentit, puntualitza que és cert que durant el sis mesos que porta la modificació en vigor "hi ha hagut un incident", però posa en relleu que "no va tenir res a veure amb els ajustaments fets per millorar el trànsit i la seguretat", tot apuntant que va ser un descuit. Per aquest motiu, assegura que des de la corporació no es preveu retornar a la situació anterior i mantindran, de moment, la modificació tal com està. Gili comenta que l'encreuament entre el carrer Santa Anna i l'avinguda de les Escoles era un "punt negre" de la xarxa viària, on s'han produït setze xocs des del 2019, concretament, sis el 2019, sis l'any passat i quatre fins a l'aplicació del canvi circulatori.

A més, la cònsol avança que s'està duent a terme un estudi, en concordança amb el projecte del futur aparcament davant de l'Església, per acabar "de definir quina serà la forma definitiva que s'establirà a la cruïlla i a la rotonda de la plaça de les Pubilles", per la qual cosa, assenyala que al llarg dels pròxims mesos hi poden tornar a haver canvis a l'indret per garantir la seguretat.

Cal recordar que la modificació del trànsit afecta els vehicles que circulen per l'avinguda de les Escoles en direcció a la parròquia d'Encamp, els quals són desviats cap a la plaça de les Pubilles per baixar fins a la rotonda del carrer Prat Gran amb Parnal, des d'on poden reincorporar-se a la via habitual per anar en direcció a la parròquia encampadana. Fins al passat 20 de juliol, els automòbils que baixes per les escoles havien de cedir el pas als que provenien del carrer Santa Anna, un fet que provocava diversos accidents de circulació a causa del volum de trànsit i la manca de visibilitat de la zona.