Mor el pintor Francesc Galobardes

Esclades-EngordanyLa família ha comunicat la defunció del Pintor Francesc Galobardes Carbonell aquest matí a l’edat dels 93 anys. Nascut a Ridaura i establert a Escaldes-Engordany des dels anys 60, no va deixar mai de pintar

fins al darrer moment. La pintura de Galobardes es reconeguda pel seu domini dels paisatges i de la neu, i ha portat les muntanyes d’Andorra a totes les exposicions en les que ha participat des de fa més de 60 anys. Algunes de les seves obres es poden contemplar a l’Espai Galobardes que es va obrir el desembre de 2021 a Canillo. La família comunicarà en breu quan i on rebrà el condol i quan i on tindrà lloc el comiat.

Nascut a Riudaura, va començar l’escola a l’escola del poble, i als 9 anys va anar a estudiar a Ribes de Fresser, on va entrar en contacte amb el món del dibuix i la pintura. De jove va començar a treballar com a mecànic mentre estudiava a l’Escola de Belles Arts d’Olot. La seva mare mor el 1947 i ell es posa a treballar en un taller d’art religiós d’Olot mentre continua estudiant a l’Escola d’Arts i Oficis. El 1957 va casar amb la Carme Demiquels Guix, amb qui va tenir dos fills, Joan (1958) i Rosa (1965).

El 1961 s’estableix amb la seva família a Andorra, on comença a treballar com a empleat de Banca a Crèdit Andorrà però continua pintant. El 1963 faria la seva primera exposició individual, a La Caixa de Pensions d’Andorra la Vella. El 1967, junt amb altres artistes andorrans, va fundar el Cercle de les Arts i de les Lletres. El 1971 deixa la feina al banc per dedicar-se exclusivament a la pintura. El 1975 va entrar a formar part de la millor selecció d’artistes catalans que configuren els paisatges catalans.

Com a polític, es va presentar en una candidatura per Convergència i Unió a les Eleccions municipals de 1979 i fou nomenat Alcalde de Riudaura entre 1979 i 1983. Va treballar en la millora de la gestió de residus i en la millora de l’accessibilitat a l’aigua potable als masos del municipi. El 1983 no es va presentar i fou nomenat alcalde Esteve Busquets, del mateix partit.