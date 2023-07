Les multes imposades als espanyols que tenien propietats a Andorra sense declarar queden anul·lades

Andorra la VellaFins aquí arriba la polèmica del 'model 720' que va intentar implantar Espanya. Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el declarés "contrari al dret" europeu el gener de 2022, ara el ministeri d'Hisenda del país veí reconeix la seva "nul·litat absoluta", tal com informa el diari El País.

Aquesta llei del 'model 720' la va implementar l'executiu popular de Mariano Rajoy durant el 2013, quan Espanya es trobava en una greu recessió econòmica per la crisi de deute, que va augmentar monstruosament a partir de l'esclat de la bombolla immobiliària l'any 2008. Obligava a tots els contribuents amb béns i drets a l'estranger a declarar-los a Espanya si el seu valor superava els 50.000 euros. Però aquest no va ser el punt polèmic, sinó que no es va fer amb una intenció informativa. L'objectiu va ser instaurar un dur règim sancionador i cobrar multes de fins al 150% de l'IRPF a tots els interessats que no tinguessin declarats aquests béns.