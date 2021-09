Música i promocions per animar el centre històric d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella celebra aquest dissabte 11 de setembre el 'Concèntric', una acció de dinamització comercial centrada en la música per animar el centre històric de la parròquia. "Esperem que això ens ajudi a animar aquest barri que continuem treballant per potenciar-lo, ja que és una de les nostres fites", ha assegurat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, qui ha comentat que de moment estan molt satisfets per com s'està desenvolupant. La corporació va escollir aquesta data pels turistes catalans que hi pot haver al país i també per "començar el curs escolar fent una mica d'ambient".

Així, a banda de diferents concerts al centre històric, durant la tarda també s'han desenvolupat tallers infantils que segons ha informat la cònsol, s'han desenvolupat perfectament. A més, Marsol també ha destacat que al voltant d'uns 20 establiments, tant botigues com bars i restaurants, s'han sumat a la iniciativa i ofereixen descomptes i promocions fins a les 22 hores.

En aquest sentit, Marsol ha reconegut que els comerciants de la zona han patit molt durant la pandèmia i per aquest motiu fan aquest tipus d'activitats, perquè "els ciutadans vinguin, passegin, es relaxin i comprin", reiterant que sempre que poden, col·laboren amb el comerç. "És el nostre motor i volem que ho continuï sent", ha indicat. Quant a accions per dinamitzar la parròquia, ha comentat que estan treballant en la millora de zones de vianants, amb accions com el Poblet de Nadal i amb millores urbanístiques per tenir punts d'atractiu. Concretament, ha recordat que tenen pendent el projecte de les fonts a la zona de la rotonda i també la millora del passeig del riu fins al pont de París. "Entenem que la parròquia d'Andorra la Vella necessita un atractiu i les fonts poden ser molt importants per cridar turistes, millorar l'oferta i aportar qualitat", ha declarat. D'aquesta manera, ha confirmat que el projecte ja està fet, i que en aquests moments estan esperant que els diferents departaments del Govern afectats per l'actuació donin el seu vistiplau, ja que és un projecte que afecta el riu.

Satisfacció pel recinte multifuncional

Des del comú d'Andorra la Vella valoren molt positivament que el Govern hagi anunciat que hi ha un 90% de possibilitats que el recinte multifuncional s'ubiqui davant de l'edifici administratiu de l'executiu. "Fa molt temps que hi lluitem", ha indicat la cònsol, afegint que el multifuncional s'ha d'ubicar a la capital que és on hi ha més hotels, més activitat i més comerços. La ubicació en una zona cèntrica ajudarà a potenciar el centre històric, la parròquia i el país, ha manifestat Marsol, remarcat que és un projecte molt necessari.