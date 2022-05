El 'must' de la nova temporada

Andorra la VellaLongchamp sempre s'ha caracteritzat per ser una marca versàtil. Les seves inconfusibles bosses de colors que es poden plegar, les anomenades Le Pliage, la van popularitzar arreu del món, però els seus dissenys van més enllà d'aquest icònic objecte. La nova col·lecció primavera-estiu 2022 ja ha arribat a Pyrénées Andorra i estem segurs que una de les seves propostes serà un 'must' de la temporada d'estiu. Alerta tendència!

Es tracta d'aquesta bossa de mà, disponible a la planta baixa de Pyrénées en tres colors diferents, inspirada en els cabassos que fem servir per anar a la platja o fer la compra de mercat. Perfecte per a un passeig per la costa, però també per als 'looks' estiuencs de ciutat. "En la paleta de colors, el blanc i el crema abunden naturalment, compensats per vibrants grocs, corals, verds i blaus, sigui en blocs cridaners sigui com estampats", ha comunicat la mateixa Longchamp en la seva presentació.

I si t'atreveixes amb una aposta més arriscada, Longchamp ha reinventat el seu famós Le Pliage amb teixit de ganxo. L'èxit d'aquest model ja el vam viure el passat estiu i potser per això no sorprèn que la casa francesa repeteixi l'aposta per a aquest 2022, aquest cop, amb colors més llampants i atrevits.