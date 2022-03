Nairo Quintana canvia la bicicleta pel cotxe

Andorra la VellaEl colombià Nairo Quintana, un dels millors ciclistes de l'última dècada, ha canviat la bicicleta pel cotxe; això sí, només de manera temporal, perquè el 22 vegades campió acaba d'adquirir un BMW X5 40i per desplaçar-se pel Principat d'Andorra i més enllà. Aquesta setmana, ell i la seva dona Mariana han recollit a Pyrénées Motors el vehicle -val a dir que d'un color molt especial- que fa uns mesos van encarregar. Fa anys que Quintana resideix al país, un lloc que considera ideal per preparar-se físicament i mentalment per a les curses en les quals participa amb el seu equip, l'Arkéa Samsic.

Quintana i la seva família no només han comprat el BMW amb Pyrénées Motors , sinó que han adquirit diversos dels serveis que ofereix l'àrea d'automoció de Grup Pyrénées, entre els quals es troba l'assegurança del vehicle, el manteniment i l'ampliació de la garantia.

Segons ha explicat el mateix Nairo Quintana a Pyrénées Motors , "el vehicle ens servirà per moure'ns per aquí amb els nostres dos fills, la Paola i en Tomàs, però també perquè la família pugui anar a veure algunes de les etapes de les seves pròximes competicions, com el Tour de França, la Volta Catalunya o La Vuelta España". Aquest és el primer vehicle que Quintana compra a Andorra i ho ha fet amb Pyrénées Motors . Com a anècdota de l'entrega, al cartell de felicitació, Pyrénées va posar el nom del seu fill Tomàs i la seva dona Mariana.