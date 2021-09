Neix La Pitavola del Comapedrosa, un esdeveniment multidisciplinari que barreja natura i productes locals

La MassanaEl centre històric d'Arinsal, amb els seus carrers empedrats, es convertirà aquest cap de setmana en una fira-mercat de productors locals, amb més de vint parades d'alimentació i artesania. Aquest serà el punt neuràlgic de la Pitavola del Comapedrosa, l'esdeveniment multidisciplinari de natura que durant tres dies oferirà activitats per a tots els públics.

"Aquesta acció servirà enguany per commemorar el 18è aniversari del Parc Natural del Comapedrosa tot i que la intenció és que es converteixi en un punt de trobada anual dels amants de la natura i dels productes de proximitat", ha explicat aquest dilluns el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú de la Massana, Sergi Gueimonde, que ha remarcat la importància de posar en valor els artesans del país.

D'altra banda, la directora de Medi Ambient, Eva López, ha afirmat que amb aquest projecte també es vol implicar el Parc Pirinenc de les Tres Nacions -format pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises i el Parc Natural de Sorteny, a més del Parc Natural del Comapedrosa- i per això durant la jornada de dissabte hi haurà ponències per presentar els diversos espais protegits.

Pel que fa a les sortides guiades, com ha exposat el coordinador del projecte, Toni Corominas, s'han organitzat propostes tan interessants com una sortida nocturna per observar les estrelles o excursions per descobrir les pitavoles, per anar a buscar bolets o fins a l'estany de les Truites.

També hi haurà tallers infantils per descobrir la flora i els bolets del parc i tallers per a adults, d'herbes remeieres i de la cuina dels bolets. A més, també s'ha programat un curset d'orientació a la muntanya per a tota la família.

Una de les característiques dels esdeveniments massanencs és la col·laboració del sector privat en cada esdeveniment. A la Pitavola s'hi ha implicat gairebé tots els restaurants d'Arinsal, que han preparat uns fantàstics menús gastronòmics elaborats amb productes de quilòmetre zero i de temporada. A més, també participen en la Ruta de la Tapa, que es farà diumenge, a les 13 hores, i que farà un recorregut pels diferents establiments. Qui es vulgui apuntar a les sortides guiades cal que faci reserva prèvia al correu cic@comumassanada.ad.

Aquest nou esdeveniment s'ha batejat amb el nom de la pitavola perquè és una espècie molt important, ja que és indicativa de la biodiversitat dels espais naturals, i també per la voluntat del comú de la Massana de potenciar i difondre el vocabulari propi del país.