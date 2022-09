La nena del vel rebrà les classes telemàticament "perquè tothom té dret a l'educació"

Andorra la VellaLa ministra d’Educació Ester Vilarrubla ha confirmat que la nena del vel rebrà classes de forma telemàtica durant el curs vinent on estarà apuntada a l’escola andorrana. La noia s’ha negat a assistir a l’escola un cop la legislació prohibeix portar símbols religiosos ostentosos, entre els quals s’inclou el vel. La ministra ha explicat, en una entrevista al programa Els Matins de Ràdio Nacional, que “tothom té dret a l’educació” i que hi ha una sèrie de casos on l’ensenyament no pot ser presencial i, per tant, s’ofereix la possibilitat de fer-ho a distància. En aquests supòsits ha inclòs circumstàncies concretes com els infants o joves que passen una malaltia de certa durada i que no poden assistir a l’escola. Vilarrubla ha comentat que “la notícia és que tots els alumnes tenen dret a l’escolaritat i aquesta notícia és avui i ho era fa un any”. I ha afegit que “si hem atès els alumnes que per altres motius, com malaltia, no podien anar presencialment a l’escola, doncs també ho farem amb els que no hi vagin per motius religiosos. I això no pot ser d’una altra manera des del punt de vista del vessant educatiu”.