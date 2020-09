Amb motiu del Dia internacional del dret a l'avortament, que se celebra aquest 28 de setembre, la presidenta d'Stop Violències, Vanessa M. Cortés, ha participat en el webinar 'A 20 km no es pot avortar. L'accessibilitat de l'avortament a Catalunya i com afecta les dones andorranes', en el qual han pres part representants del Pallars, Lleida, Barcelona i Manresa, que han explicat com es viu la situació de l'avortament en les seves localitats. Després de contextualitzar a les participants de la situació del Principat respecte de l'avortament, Cortés ha defensat l'entitat que representa assegurant que "el nostre màxim delicte és dir-li a les dones que tenen drets" i ha indicat que, per altra banda, "ho continuarem fent". D'aquesta manera, Cortés ha estat molt crítica amb "la criminalització i penalització de l'avortament" que hi ha al país en tots els supòsits, i ha atribuït la major part de culpa al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, amb acusacions directes.



Un dels principals punts amb els quals ha estat crítica Cortés fa referència, precisament, al títol del webinar. Així, ha posat de manifest que a la Seu d'Urgell tampoc és possible que les dones puguin avortar i ha criticat durament l'estructura legislativa d'Andorra, que demana el vistiplau dels dos coprínceps per a la posada en marxa d'una nova llei. A més, ha dit que el copríncep "no secunda la teoria de l'evolució de Darwin" i ha lamentat que "ens diguin el que hem de fer i el que no sobre els nostres cossos".



Tanmateix, ha posat en relleu que, actualment, a Andorra "no hi ha cap llei sobre violència obstètrica", una pràctica que ha assegurat que es practica. Després de parlar dels avantatges i de l'oportunitat que suposa per moltes dones l'ajuda que ofereix la Xarxa la Meri, també ha estat molt dura amb el Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD) impulsat pel Govern l'any passat, qüestionant els càrrecs que hi formen part i lamentant que, malgrat ser un servei públic, només sigui gratuïta la primera visita, mentre que la resta són de pagament.



En aquest sentit, ha indicat que, a parer seu, l'Estat no ofereix cap mena d'informació en relació amb l'avortament. "L'administració pública institucionalitza el no avortar", ha acusat, afegint que, tot i les treves, "continuarem dient a les dones que tenen drets i que els exigeixin, als homes que s'uneixin a la batalla i als governs que no tenim por perquè, si desapareixem, darrere nostre hi haurà moltes més dones que vindran".