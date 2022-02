Nou circuit a Engolasters per descobrir els ocells de l'indret

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha habilitat un circuit divulgatiu a Engolasters per descobrir els ocells que habiten en aquest indret. La iniciativa, impulsada per Jordi Tena i Xavier Balmes amb el suport de la corporació, consisteix en la instal·lació, al camí d'accés al llac, de diferents fotografies de les principals espècies que es poden trobar a la zona, com són el picot negre, el gaig o la mallerenga carbonera.

La intenció principal és que els visitants aprenguin a identificar els animals, per la qual cosa les imatges s'acompanyen d'un quadre ubicat a l'inici del recorregut que recull el nom dels diferents ocells en català, castellà, francès i anglès, a més del nom científic. L'objectiu de la iniciativa és que la gent "aixequi la vista del mòbil" i s'apropi a l'entorn natural que té a deu minuts del centre, destaca Tena. D'aquesta manera, exposen que s'ha optat per fer-ho de la forma més visual que hi ha, que és a través dels ocells. "Si la gent vol cuidar el país i fer les coses ben fetes primer cal conèixer-lo", ha afegit.

El projecte ja ha funcionat i no són poques les famílies que quan travessen el circuit en direcció al llac s'aturen a contemplar les imatges i a endevinar els noms dels ocells. Per facilitar-ho, s'ha editat un fulletó amb el recull de totes les espècies que es podrà adquirir a l'oficina de turisme d'Escaldes, el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) i a l'Espai Caldes en tres idiomes (català, castellà i francès). La iniciativa també inclou la instal·lació de menjadores per completar la dieta dels ocells durant els mesos d'hivern. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ja va anunciar el projecte en el darrer consell dels infants arran de l'interès dels escolars pels ocells.