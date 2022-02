Nou equipament infantil a Santa Coloma a finals de primavera

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella reformarà el parc dels Artells, ubicat a Santa Coloma, amb la instal·lació de nous jocs per a infants. La corporació ha publicat aquesta setmana un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) pel qual convoca un concurs nacional per adjudicar, per lots, el subministrament i la col·locació d'una estructura multijoc i el seu paviment de seguretat en aquest espai. Segons el comú, s'espera que la intervenció estigui enllestida a finals d'aquesta primavera.

Actualment, al parc dels Artells només hi ha un parell d'estructures de joc instal·lades de manera provisional. Les que hi havia anteriorment van haver de retirar-se per tal de garantir la seguretat dels infants, tenint en compte que ja feia temps que estaven instal·lades i era convenient retirar-les. És per això que el rocòdrom i el tobogan que hi ha equipats en l'actualitat tenien com a finalitat no deixar l'espai buit, però desapareixeran amb la nova intervenció.

Tal com ha detallat el comú de la capital, amb aquest nou equipament que s'instal·larà, per tant, la idea és introduir elements que potenciïn les habilitats psicomotrius dels infants. L'estructura multijoc permetrà que es puguin dur a terme diferents activitats a la vegada. L'espai es troba ubicat a tocar de l'escola francesa de Santa Coloma.