Nou espai artístic i gastronòmic al parc Central

Andorra la VellaDes d'aquest divendres el parc Central compta amb un nou espai gastronòmic i artístic. Es tracta de 'La petite forêt' la proposta que arriba de la mà de l'artista Philippe Shangti i que ocupa l'antic bar-restaurant del parc.

Cal recordar que el comú d'Andorra la Vella va treure a concurs la renovació de la concessió del bar-restaurant del parc Central amb l'objectiu d'emplaçar-hi un espai gastronòmic, artístic, cultural i d'oci "atractiu per als habitants d'Andorra la Vella i, alhora, dinamitzar econòmicament la zona entorn del parc". El guanyador va ser Shangti que podrà explotar aquest espai per un període de quinze anys.

En la inauguració de l'espai hi han pres part la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Xavier Espot, que han subratllat el valor afegit que suposa aquesta nova proposta. Marsol ha manifestat que posar en marxa aquest espai és "important" perquè feia temps que el comú havia posat el projecte sobre la taula i creu que la pretensió de la corporació d'aportar "una cosa diferent, s'ha aconseguit". "Hem aconseguit una cosa espectacular, que aporta valor afegit, de nivell, per a la parròquia, tant en l'àmbit gastronòmic com estètic, com d'art", ha valorat, i ha subratllat que encaixa perfectament en el nou concepte artístic que es treballa per al parc Central, on s'ha d'ubicar també la sala d'exposicions del Govern i les escultures d'artistes del país que el comú vol anar adquirint per fer una mena de museu a l'aire lliure.

La cònsol major ha destacat que l'aposta de Shangti "aporta un plus", ja que al "nivell gastronòmic" que ja té Andorra la Vella se li afegeix "un concepte diferent". D'aquesta manera, ha fet notar un cop visitat l'espai, no hi ha cap restaurant a la parròquia igual, ja que tant en la decoració, amb detalls com la moqueta, es veu "la petjada de l'artista". "És una obra de l'artista, és espectacular", ha valorat.

Al seu torn, Espot ha manifestat que el Govern ha volgut ser present a l'acte per donar "suport a aquelles iniciatives que aporten valor afegit" no només des del punt de vista turístic sinó també cultural i de lleure per als residents al país. Ha destacat que es tracta d'una "iniciativa lloable" i ha volgut "felicitar" el comú d'Andorra la Vella "perquè està apostant fort per dinamitzar la parròquia" i especialment el parc Central. També considera que aquest nou espai pot crear "moltes sinergies" amb la sala d'exposicions en la qual treballen la corporació comunal i el Govern. "Es podrà crear un punt de lleure i de natura i també cultural", ha manifestat. També ha volgut felicitar Shangti per "l'aposta i l'estima" que ha demostrat pel país.

Durant el discurs d'inauguració l'artista s'ha mostrat visiblement emocionat per poder donar el tret de sortida al projecte i ha valorat que en moments difícils com l'actual és quan tothom hauria de fer l'esforç per fer coses que generin il·lusió.