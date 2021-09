Nou servei telefònic per respondre dubtes sobre l'aplicació AndorraSalut

Andorra la VellaEl SAAS ha llençat un concurs públic nacional ordinari per a la contractació d'un servei de recepció de trucades de l'aplicació AndorraSalut, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Des del Govern, informen que s'ha llençat aquest concurs a causa del gran nombre de trucades que està rebent tant el ministeri de Salut com el SAAS sobre el funcionament de l'aplicació. Aquest servei servirà per resoldre els dubtes al voltant tant de la descàrrega de l'aplicació com dels registres i les funcionalitats.

Les empreses tenen fins a les 15 hores del 27 d'octubre per presentar les seves ofertes i poden descarregar el plec de bases de forma gratuïta a la pàgina web del SAAS o bé retirant-lo pagant 31,43 euros al servei de compres del SAAS. Així, el guanyador del concurs se sabrà el proper 3 de novembre. Fins aleshores, el servei telefònic l'està duent a terme l'empresa Espic de la Massana.