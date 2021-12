Nova defunció per Covid-19, la 134a

Andorra la VellaAndorra lamenta una nova mort per coronavirus. Es tracta d'un home de 77 anys que va perdre la vida aquest dissabte a planta de l'hospital i que es converteix en la víctima 134 de la pandèmia. Segons ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, era una persona que ja patia una malaltia greu en fase avançada i que provenia de l'àrea de pal·liatius.

A més a més, el ministre ha informat que des del passat divendres s'han detectat 527 nous positius per coronavirus (204 divendres, 185 dissabte i 138 diumenge), fet que provoca que els casos totals ja s'enfilin fins als 19.967, dels quals 2.292 són actius. Pel que fa a les altes ja arriben fins a les 17.541.

A banda, tot i l'elevada incidència al centre hospitalari, amb 39 pacients ingressats, dels quals 14 a l'UCI (tots ventilats mecànicament), actualment no hi ha cap persona que hagi de ser atesa a la planta Covid del centre sociosanitari del Cedre. Quant a la taxa de reproducció, se situa per primera vegada des del 17 d'octubre per sota d'1, concretament en 0,93, i s'espera que la tendència dels propers dies encara vagi més a la baixa.

En relació amb la campanya de vacunació, el titular de Salut ha notificat que a hores d'ara ja s'arriba al 81,7% de la població major de 16 anys amb una primera dosi i al 78,9% amb la pauta completa. Entre els menors d'entre 12 i 15 anys, el 66,5% han rebut una primera dosi i el 58,2% totes dues. Així mateix, des del Govern s'ha posat en relleu que ja s'han administrat fins a 8.552 terceres dosis.

D'altra banda, durant la roda de premsa d'actualització sanitària d'aquest dilluns Martínez Benazet ha informat d'un "petit ajustament" en els protocols a seguir quan una persona és contacte d'un positiu. En aquest sentit, s'ha recomanat que la TMA necessària en aquests casos es realitzi quatre dies després de tenir contacte amb la persona infectada, ja que d'aquesta manera serà més eficient el diagnòstic tenint en compte que aquest "és el període d'incubació de la variant Delta".