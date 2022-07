Noves activitats durant l'estiu al Pas de la Casa

El Pas de la CasaEl comú d'Encamp ha ampliat les activitats per aquest estiu al Pas de la Casa amb la consolidació de l'obertura del telecabina Pioners i el telecadira Coll dels Isards per accedir fins a l'estany d'Abelletes on s'hi ha programat, entre altres activitats, sessions de ioga els dimecres i un dels espectacles musicals i lumínics de l'Encamp en Clau de Llum, el 31 d'agost.

Així doncs, a partir d'aquest dijous es preveu l'activació, per segon any consecutiu, dels dos ginys de Grandvalira al sector del Pas de la Casa per ascendir fins a l'estany de les Abelletes. L'horari d'obertura serà cada de dia de les 11 hores fins a les 15 i els visitants podran gaudir de l'entorn natural no només a la zona de l'estany, sinó també fent una excursió, de dificultat baixa, que finalitza amb un passeig de poc més de 30 minuts fins a tornar al punt de sortida, sempre de baixada, i fins a la vila del Pas de la Casa.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha manifestat que "la bona resposta de l'any passat ha sigut un incentiu perquè s'obrissin els ginys aquest estiu". També ha explicat que enguany des de diversos departaments del comú "s'ha apostat per programar activitats al voltant del llac" i ha recordat que el telecadira del Coll dels Isards permet l'accés a l'estany de les Abelletes amb molta facilitat, a la ruta dels Isards i a una via ferrada, a part de la pesca que ja és un clàssic de la zona.

L'accés als dos remuntadors té un cost de cinc euros pels adults i de tres euros pels infants menors de dotze anys i majors de tres, ja que està prohibit per seguretat que els menors de tres accedeixen als ginys. També hi ha una tarifa reduïda per a majors de 65 anys. El tiquet per accedir al telecabina i telecadira es pot obtenir directament al peu del telecabina de Pioners a la caseta d'informació i a les oficines de turisme.