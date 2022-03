Obertes les inscripcions per a les activitats de Pasqua d'Encamp i el Pas de la Casa

EncampEl comú d'Encamp obre les inscripcions per participar en les diferents activitats organitzades per les vacances de Pasqua a Encamp i al Pas de la Casa, que es desenvoluparan de l'11 al 14 d'abril i del 19 al 22 d'abril, variant en funció de l'àrea. El programa d'enguany compta amb diferents estades a l'Alberg de la Baronia i activitats lúdiques i d'oci amb la realitat virtual i la mitologia nòrdica i romana com a protagonistes. Les activitats estan adreçades a infants i joves des dels 3 fins als 17 anys i les inscripcions es poden fer a través de comuencamp.ad.

Pel que fa a l'Espai Jove d'Encamp i del Pas de la Casa (joves de 12 a 17 anys), la primera activitat proposada serà una sortida al Zero Latency, que tindrà lloc el 12 d'abril i la participació és gratuïta. Les places són limitades i cal una reserva. D'altra banda, els dies 19 i 20 d'abril es farà una sortida a l'Alberg de la Baronia, on es pernoctarà i es duran a terme diferents jocs de recerca i gimcanes. En aquest cas, les inscripcions tenen un cost de 26,30 euros i hi ha un 10% de descompte si es disposa del carnet jove.

Activitats de l'àrea de Jovent d'Encamp i del Pas de la Casa

La programació d'activitats per als joves de 6 a 11 anys, es divideix en dues setmanes. La primera anirà de l'11 al 14 d'abril, on l'epicentre serà l'Alberg de la Baronia, i la segona es farà del 19 al 22 d'abril a les àrees de Jovent d'Encamp i del Pas de la Casa. Durant els dos períodes s'emprendran aventures apassionants a través de la mitologia nòrdica, grega i romana, activitats que vincularan el lleure amb l'aprenentatge.

Activitats al Llaç d'Animació

El programa d'activitats al Llaç d'Animació d'Encamp i del Pas de la Casa (infants de 3 a 5 anys) també es dividirà en dues setmanes, de l'11 al 14 d'abril i del 19 al 22 d'abril. Els més petits coneixeran alguns dels personatges més coneguts de la mitologia nòrdica, romana i grega adaptats a la seva edat. Aquests proposaran jocs de recerca, gimcanes i grans jocs perquè els menuts coneguin de més a prop les seves cultures. També es farà una sortida al Palau de Gel perquè els infants tinguin un primer contacte amb el patinatge sobre gel.

Tant pel que fa a les activitats de l'àrea de Jovent com a les del Llaç d'Animació, el preu de la setmana és de 77,80 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l'àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà o germana. Les inscripcions s'han de formalitzar a través de comuencamp.ad o bé a les recepcions del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp i del Centre esportiu del Pas de la Casa.