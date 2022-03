Objectiu assolit: El tràiler de Càritas arriba a Polònia

Sant Julià de LòriaEl tràiler de Càritas Andorrana que transportava prop de 34 tones d'ajuda humanitària pels refugiats del conflicte a Ucraïna ha arribat aquest diumenge a la ciutat polonesa de Rzeszowskie, on ha descarregat els 33 palets de material de primera necessitat per les víctimes de la guerra al país de l'est d'Europa. Els encarregats de traslladar els subministraments, entre els quals hi havia menjar, roba d'hivern, mantes i material d'higiene, han estat la cònsol menor de la Massa, Eva Sansa, i el seu marit, Juli Pérez, qui es van oferir a fer el viatge agafant dies de vacances de les seves respectives feines.

Tal ha manifestat Sansa a través de les xarxes, han assolit l'objectiu i es mostren molt satisfets d'haver pogut aportar un granet de sorra a la situació. "Gràcies pels vostres ànims que ajuden al fet que el viatge no es faci tan llarg. Visca Andorra", ha indicat. D'aquesta manera, també ha anunciat que emprenen el viatge de tornada cap al Principat després d'haver descarregat els palets en un poliesportiu de la ciutat polonesa, a uns trenta quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. La filial de Càritas a Polònia serà l'encarregada de distribuir l'ajuda provinent d'Andorra.