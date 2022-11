Ofelia celebra el primer aniversari amb una petita exposició de quadres

L'exclusiva marca de mobles i decoració Ofelia està d'aniversari. Aquest mes de novembre se celebra el primer any en què Ofelia va obrir portes al carrer de Les Canals 4 d'Andorra la Vella. Des de la seva obertura, Ofelia s'ha posicionat com una de les firmes més desitjades dels interioristes que s'encarreguen del disseny dels nous habitatges de luxe que encara s'estan construint en diferents punts del país.

Per aquest primer aniversari, el fundador i CEO d'Ofelia, Francisco Segarra, permet que els seus clients el puguin conèixer una mica més. Durant la celebració del primer aniversari d'obertura, Segarra ha accedit a fer una petita exposició d'alguns quadres que ell pinta. Una afició que ajuda a entendre, probablement, la debilitat de Francisco Segarra per la decoració. Però això no és tot. L'acte de celebració, que s'iniciarà a les 18:30 hores, estarà amenitzat per l'actuació d'un saxofonista que farà que els clients que s'acostin a la botiga puguin escoltar bona música, a més de contemplar una petita exposició de quadres i tafanejar els articles de botiga que ben segur inspiraran a més d'un a decorar la casa per aquest Nadal.

Ofelia va entrar mesos enrere a formar part de Grup Pyrénées oferint els mateixos serveis prèmium que la resta de firmes que es troben dins Pyrénées Andorra. Això suposa que els clients disposen de finançament, poden utilitzar el servei a domicili amb enviament gratuït de les seves compres i tenen l’oportunitat de fer encàrrecs sobre catàleg. A més a més, els que tenen l’aplicació mòbil MyPyri acumulen un 3% de saldo en cada adquisició que facin.

Entrevista a Francisco Segarra pocs dies després de la inauguració d'Ofèlia