Omplir la cistella de la compra a preus imbatibles

Comencem una nova setmana i la gran majoria dels mortals ja sabem el que comporta. Torna l'organització, la rutina, algunes corredisses, anar amunt i avall i acabar de pensar en tot allò que ens falta per omplir la nevera i el rebost (això si no has estat previsor i no has aprofitat el cap de setmana per preparar els menús de la setmana).

El nou i primer catàleg conjunt de Carrefour Epizen i Andorra 2000 ve carregat d'idees per posar-te les coses més fàcils. Producte fresc, de temporada, alimentació seca, làctics i productes d'higiene, entre altres, són els que trobaràs en aquest nou catàleg on els preus imbatibles també tenen cabuda.

Els productes a preus imbatibles els trobaràs identificats amb una pestanya de color vermell i, lògicament, són els productes que acostumen a cridar més l'atenció del consumidor. El catàleg de Carrefour Epizen i Andorra 2000 disposa de dotze pàgines on també hi ha lloc pel petit electrodomèstic o roba per la llar perquè vagis preparant casa teva de cara a la tardor i hivern.