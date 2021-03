Onze campus esportius durant les vacances escolars de Setmana Santa a la capital

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Setmana Santa (del dilluns 29 de març al divendres 9 d'abril) onze activitats esportives diferents adreçades a infants i joves i distribuïdes en dos torns diferents: entre el 29 de març i l'1 d'abril i del 6 al 9 d'abril. Les inscripcions es poden formalitzar a partir d'aquest dilluns, i des del comú informen que les propostes s'han organitzat de la mà dels clubs i federacions esportives.

Així, hi haurà un campus de bàsquet per a infants de 6 a 15 anys; un campus de futbol adreçat a nois i noies de 6 a 13 anys; un de voleibol per a infants de 6 a 13 anys; un de kung-fu per a canalla entre 5 i 15 anys; un campus de pàdel per a joves entre 6 i 17 anys; un de gimnàstica rítmica per a infants de 6 a 15 anys; un de patinatge per a jovent d'entre 6 i 12 anys; un d'atletisme adreçat a nois i noies de 6 a 13 anys; un campus d'hoquei entre joves de 4 a 12 anys; un de natació per a infants de 6 a 13 anys; i un campus de taekwondo i rugbi per a canalla d'entre 6 a 12 anys.

Des del departament de Social, en paral·lel, també es posen a disposició dues propostes per a infants de 3 a 6 anys i les inscripcions s'han obert també aquest dilluns a partir de les 10 hores. El casal d'infants el Llamp comptarà amb 60 places i la ludotecta de Santa Coloma amb 30. Les activitats es duran a terme en diferents instal·lacions lúdiques i esportives, com el casal d'infants El Llamp, la ludoteca de Santa Coloma, el Centre esportiu dels Serradells, l'Estadi comunal Joan Samarra Vila, la Sala polivalent de la plaça del Poble, el pavelló Joan Alay, el pavelló del Lycée Comte de Foix o les pistes del Pàdel Club Serradells.

Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú (www.andorralavella.ad/inscripcions) i als departaments d'Esports i de Social, a l'avinguda Príncep Benlloch, 59.

Activitats durant les vacances de primavera

Els clubs esportius i el departament d'Esports, a més, organitzaran un seguit d'activitats també per a les vacances escolars de primavera, del dimarts 25 al divendres 28 de maig. Hi haurà campus de futbol, bàsquet, hoquei, kung-fu, natació, pàdel, gimnàstica rítmica, atletisme, vòlei i taekwondo/rugbi. Les inscripcions també es poden fer www.andorralavella.ad/inscripcions