Onze positius en el brot de l'escola francesa de la Massana

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat un total d'onze positius repartits en quatre classes (una resta en vigilància activa total i tres en parcial) en el brot de l'escola francesa de la Massana, segons ha informat el Govern aquest divendres, després que aquest dijous només se'n confirmessin deu. En xifres generals de totes les escoles, hi ha sis aules sota vigilància activa –una en total i cinc en parcial– i tres en vigilància passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació contra la Covid-19, Salut informa que des de l'inici de la campanya ja s’han administrat 66.543 dosis –41.710 primeres dosis i 24.833 segones–.

A banda d'això, en les darreres vint-i-quatre hores només s'han registrat cinc nous positius en coronavirus, mentre s'han produït tres noves altes i dos casos actius més. Així, no hi ha cap persona ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tampoc hi ha cap ingrés a la planta Covid-19 habilitada al Cedre. El total de defuncions fins a la data es manté en 127.