Brot amb una desena de positius a l'escola francesa de la Massana

La MassanaLa ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha confirmat aquest dijous en el programa 'La Rèplica' d'Andorra Televisió un brot de Covid-19 sorgit a l'escola francesa de primera ensenyança de la Massana.

Segons ha apuntat la ministra, els contagis s'haurien produït després de detectar el positiu d'una docent, que hauria acabat contagiant una desena d'infants de quatre aules diferents, una de les quals està aïllada completament.

Vilarrubla ha defensat, però, que tots els casos detectats fins al moment són asimptomàtics, per la qual cosa no hi ha cap alumne ni docent "que ho estigui passant malament".