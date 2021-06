Només quatre positius en les darreres hores

Andorra la VellaLa xifra de nous casos de coronavirus detectats en les darreres 24 hores se situa en quatre més, confirmant d'aquesta manera la "clara estabilització a la baixa" tal com va assenyalar aquest dimecres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. Amb aquests quatre nous casos el total des que es va declarar la pandèmia s'eleva a 13.877 malalts i es registren un total de 13.694 altes, la qual cosa suposa sis més en les darreres hores. El total de defuncions continua en 127.

Actualment hi ha 56 casos actius, la qual cosa suposa dos menys que aquest dimecres. Cal reiterar que no hi ha cap persona ingressada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a l'UCI. Tampoc hi ha cap ingrés a la planta Covid-19 habilitada al Cedre.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha sis aules sota vigilància activa –una en total i cinc en parcial– i tres en vigilància passiva, una menys que dimecres.