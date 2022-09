Operatiu d'agents rurals per evitar caçadors furtius andorrans a Catalunya

La Seu d'UrgellEls agents rurals de Catalunya han engegat avui un dispositiu especial que durarà fins al 18 de setembre per vigilar la zona fronterera amb Andorra. L’operatiu coincideix amb les dates de la Setmana de l’isard amb la intenció d’evitar el possible furtivisme de caçadors andorrans que puguin passar la frontera per la muntanya i abatre animals que es trobin en l’altra banda. El dispositiu s’ha habilitat de forma conjunta amb els banders d’Andorra que són els encarregats del control dels caçadors durant la Setmana de l’Isard. Per a l’operatiu s’utilitzaran unitats terrestres que controlaran l’espai fronterer conjunt així com un helicòpter dels agents rurals. Cal recordar que la tradicional setmana de caça va de l’11 al 18 de setembre i la Comissió de Seguiment de la Caça va fixar un total de 201 captures i de 28 isards en el vedat de caça d’Enclar.