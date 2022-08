Les oportunitats s'esgoten

Aquest cap de setmana és el darrer per a poder participar en el sorteig que s'emmarca en els #propòsits2022 que passa per gaudir i més en concret gaudir de l'estiu. Encara tens l'oportunitat d'endur-te un iPhone 13 si aquest és el teu desig, però si tens la intenció de donar un nou aire a la teva llar avui és el teu dia. El premi d'aquest divendres és precisament una targeta regal valorada en 500 € perquè te'ls gastis a Ofelia, la botiga de decoració i de parament de la llar de Pyrénées Andorra.

A Ofelia home&decor és on trobaràs aquell moble, estovalles, vaixella o làmpada que més s'escau a la teva llar. La botiga disposa de 650 metres quadrats i tens recreat diferents espais perquè els puguis traslladar a casa teva fent de la teva llar un lloc càlid i acollidor.

El sorteig finalitza aquest diumenge 28 d'agost. Així que encara disposes de tres dies més per a participar-hi. Els premis que queden continuen sent molt suculents. Demà dissabte un iPhone 13 valorat en 859 euros pot ser teu i diumenge pots guanyar una targeta regal valorada en 600 euros. I tot això pot ser teu només per 50 euros.

Una de les condicions indispensables per entrar al sorteig és tenir divuit anys i fer una compra a Pyrénées Andorra d'un import igual o superior a 50 €. Per cada 50 € es rebrà una butlleta que s'haurà d'omplir correctament i dipositar en una urna que està ubicada a la planta baixa dels grans magatzems. Tota despesa feta en la secció de restauració, alimentació, agència de viatges, duty free i concessionaris no serà vàlida. Un altre dels requisits per a participar és estar present en el moment de l'extracció de la butlleta guanyadora. El sorteig es fa cada dia a les 19:00 h. Si el concursant guanyador no apareix al moment o bé la butlleta no compleix els requisits establerts, aleshores es repetirà el procediment fins que el titular de la butlleta extreta estigui present i aquesta sigui correcta.