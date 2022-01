Ordino engega un pla de sosteniblitat per alienar-se amb els objectius de l'Agenda 2030

OrdinoEl comú d'Ordino ha destinat, fins al moment, 30.000 euros a posar en marxa un pla de sostenibilitat amb la voluntat d'alienar-se amb els objectius de l'Agenda 2030. Ho han manifestat aquest dilluns en roda de premsa els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, els quals han exposat que la finalitat principal de pla és "encaminar la gestió política cap a la sostenibilitat integrant-la com un eix en la gestió de la parròquia". D'aquesta manera, tal com ha explicat el mandatari, el pla fixa un full de ruta basat en dos eixos principals, l'alineament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per materialitzar accions pels pròxims cinc anys i la definició del sostre de creixement urbanístic de la parròquia "per donar resposta a la creixent demanda d'habitatge i per preservar el nostre entorn com un bé preuat".

En aquest sentit, els primers passos executats per la corporació ha estat la realització d'una diagnosi d'alineament amb els ODS per definir els punts motors de la parròquia i l'encàrrec d'un estudi per determinar el sostre de creixement urbanístic. Choy ha comentat que s'han prioritzat els ODS relatius a l'aigua neta i el sanejament, el de producció i consum responsables, el d'acció climàtica i el de vida d'ecosistemes terrestres, els quals es materialitzaran en accions a la parròquia en un termini d'aproximadament tres mesos. "Volem aterrar aquesta fita des de la màxima responsabilitat i elevar el nostre compromís amb fets", ha indicat.

A banda, ha avançat que també s'han marcat més ODS per treballar-los a mitjà-llarg termini tot cercant un "equilibri i buscar paral·lelament una sostenibilitat econòmica sense malmetre l'atractiu més important de la nostra parròquia que és l'entorn natural". Des del comú han posat en relleu que en els primers dos anys de mandat ja s'han complert el 90% dels projectes marcats i que "ara toca buscar-ne de nous", tot destacant que l'execució del pla de sostenibilitat durant els pròxims dos anys permetrà "deixar la parròquia ordenadíssima en tots els aspectes i, sobretot, en l'àmbit de la sostenibilitat".

La cònsol menor també ha afegit, en relació amb l'estudi de creixement urbanístic sostenible, que es tracta d'una qüestió que preocupa als ciutadans d'Ordino i que a través de l'anàlisi demogràfica i mediambiental encarregat permetrà "donar resposta als neguits de la població" i unes línies d'actuació i un full de ruta centrat en els sistemes urbans resilients i eficients, la planificació i tipologia d'habitatge a potenciar i la relació amb el plantejament urbanístic, la renovació funcional i energètica del parc d'habitatge, la mobilitat sostenible i la relació amb el patrimoni natural.