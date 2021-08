Ordino, un lloc idoni pels mercats artesanals pel tipus de públic que atreu

OrdinoOrdino celebra des d'aquest divendres al matí i fins diumenge al vespre el segon mercat artesanal d'aquest estiu amb un total de setze parades, amb l'objectiu d'incentivar la producció local i valorar el treball artístic i artesà. De fet, molts dels paradistes repeteixen d'altres mercats anteriors pel lloc idíl·lic i fantàstic en el qual es desenvolupa i també pel fet que Ordino atrau un públic que valora molt la producció artesanal i local.

Concretament, Susanna Miranda de la parada Sumi with Soul, que ofereix productes amb teles japoneses i amb tints naturals com també peces originàries del Japó, ha assegurat que Ordino "és un lloc amb una ubicació espectacular i a banda, ve gent que valora molt aquest tipus de producte fet a mà". De la mateixa manera, Albert Gomà, de l'empresa Vital que té com a objectiu recuperar la llana, ha declarat que assisteix als mercats d'Ordino perquè és una de les parròquies d'on recupera la llana i també perquè "atreu un públic molt determinat que també està molt interessat amb el patrimoni i amb aquest tipus de producte". A més, ha explicat que l'objectiu de l'empresa és recuperar el patrimoni d'Andorra amb productes com el tapaboques o el sarró.

Pel que fa a la clientela, els diferents paradistes han manifestat que hi ha una barreja d'entre públic local molt endinsat en aquest món i també turistes que quan venen a Andorra ja vénen predisposats a comprar. En aquest sentit, Mathieu Garaud, de l'empresa Autèntic Abelles que produeix mel a Andorra, ha comentat que, cada dia més, el client està buscant "més productes locals, autèntics i de proximitat". De fet, la seva mel és 100% natural i ha explicat que per exemple, a la parròquia d'Ordino, disposen d'abelles a Arans, Arcalís i Sorteny.

A banda de promocionar els productors locals i el treball artesà, el mercat també té com a objectiu dinamitzar el poble d'Ordino i omplir les terrasses de bars i restaurants, ha informat la cònsol menor, Eva Choy, afegint que han intentat oferir un ventall de parades molt variades "per atraure el màxim de visitants". De fet, entre l'oferta també hi ha cosmètics naturals, embotits, formatges, bijuteria o artesania mexicana, entre d'altres. El mercat es trobarà obert de les 10 a les 20 hores des d'aquest divendres i fins al diumenge, i es troba ubicat al llarg del carrer Major i a l'Era del Raser.