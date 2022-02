Ordino penja el Carnestoltes 25 anys després

OrdinoOrdino ha donat el tret de sortida al Carnaval 2022 amb la penjada del Carnestoltes a la plaça Major. El comú amb la col·laboració de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino ha recuperat, després de 25 anys, la penjada del Carnestoltes que es va fer per darrera vegada el 1997 amb l'objectiu de recuperar la vida i les tradicions de la parròquia. D'aquesta manera, a les 18 hores, el Carnestoltes, elaborat pels joves del Punt d'Informació Juvenil, s'ha traslladat fins a la plaça Major amb una cercavila.

Aquest primer acte del Carnaval ha comptat amb la col·laboració dels grallers i els tabalers dels Castellers d'Andorra i també amb un espectacle de l'Esbart Valls del Nord. Abans de la penjada del ninot, s'ha fet el pregó amb un to irònic per donar per inaugurades aquestes festes de la disbauxa. El Carnaval, però ha arrencat a les 10 hores d'aquest divendres amb la tradicional rua dels alumnes de les escoles francesa i espanyola de la parròquia que han desfilat disfressats amb animació musical pel carrer Major.

La festa continuarà el dilluns amb la tradicional representació dels Contrabandistes, que enguany, gràcies a la millora de la situació sanitària, es podrà tornar a celebrar a la plaça Major a les 12 hores. A continuació, també s'oferirà als assistents el brou de carnaval amb la carn d'olla. A més, el mateix dilluns 28 de febrer se celebrarà la cursa de disfresses i la xocolatada, una de les novetats per aquest Carnaval 2022. Les festes a la parròquia ordinenca clouran el dimecres 2 de març amb l'enterrament i la cremada del Carnestoltes acompanyat de focs d'artifici, quan també es repartirà vi bullit per a tots els presents a l'acte. A banda, el comú també ha organitzat pel dimecres un taller a la Capsa.