Ordino recuperarà l'Espai Gourmet per la Mostra Gastronòmica

Andorra la VellaOrdino recuperarà aquest any l'Espai Gourmet, un esdeveniment on s'exposen professionals dedicats al menjar de qualitat que s'emmarca en la celebració de la Mostra Gastronòmica d'Andorra. La iniciativa es va posar en marxa per primera vegada el 2019 i no s'ha celebrat durant aquests darrers dos anys a causa de la pandèmia. Ambdues cites tindran lloc el proper mes de novembre a l'ACCO i a la sala la Buna.

Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú ha convocat un concurs públic internacional per a l'organització de l'Espai Gourmet. Les persones interessades a participar en el concurs poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d'atenció al públic a un preu de 20,75 euros si és en paper o bé en suport informàtic per un preu de 15,75 euros. Les propostes s'hauran de lliurar abans de les 12 hores del proper 24 de juny.

Tal com ha explicat a l'ANA la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, la corporació ha decidit reprendre la iniciativa tenint en compte l'èxit que va tenir en la seva estrena. A la sala la Buna, per tant, s'exposaran productes selectes de diferents regions durant tot un cap de setmana. A hores d'ara, però, cal acabar de definir com s'estructurarà l'Espai Gourmet, ja que enguany està previst fer una celebració especial amb motiu del 30è aniversari de la Mostra Gastronòmica.