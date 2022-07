Organyà ha registrat el record de l'actual onada de calor a l'Alt Urgell

Andorra la VellaOrganyà ha registrat la temperatura més alta de l’Alt Urgell, i una de les més altes del Pirineu català, a l’onada de calor que s’ha produït aquest mes de juliol i que ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja dóna per finalitzada, malgrat que els termòmetres segueixen en valors alts, segons informa Ràdio Seu.

El passat dissabte dia 16, Organyà va arribar a fregar els quaranta graus, amb una màxima de 39,6º que ha estat entre les més altes de la Xarxa d’Observatoris Meteorològics (XOM) de l’SMC, tot i que molts d’ells han arribat a superar el llindar de 40. És el cas de Sant Romà d’Abella, on el mateix dia es va arribar a 41,4. Aquesta població del Pallars Jussà, de fet, ha marcat la màxima més alta de tot Catalunya, compartida amb Seròs (Segrià).

Quan a la resta de l’Alt Pirineu i Aran, la més alta del Pallars Sobirà ha estat a Sort (39,7); la de l’Alta Ribagorça, al Pont de Suert (38,2); la de l’Aran, a Vielha (37,6), i la de la Cerdanya, a Das (37,3). En aquest sentit, la Cerdanya és la comarca on les màximes han estat més contingudes, tot i que han estat igualment molt per damunt de l’habitual per l’època, tenint en compte que bona part de la vall és per damunt dels mil metres d’altitud.