Els padrins es posen en forma a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyAmb la intenció que la gent gran es pogués retrobar i gaudir de diverses activitats a l'aire lliure el comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat aquest estiu la quarta edició dels Esports d'estiu +60. En total han estat gairebé una cinquantena de participants els que han pres part en les propostes que hi havia programades entre els mesos de juliol i agost.

Des del comú destaquen que hi ha hagut "molta participació" i de fet s'esperava una bona acollida de les propostes, que s'havien dissenyat de tal manera que aquesta franja d'edat pogués gaudir de diferents activitats, algunes de més actives i d'altres de més tranquil·les perquè tothom trobés allò que millor li convenia, tal com es va explicar en la presentació de la proposta. Finalment, hi ha hagut 47 inscrits.

En total s'han programat 26 activitats que s'oferien en paquets de tres a un preu de 10 euros. Cal destacar que s'ha prioritzat que les propostes tinguessin lloc en espais oberts, a l'aire lliure i, d'aquesta manera, el 90% ho han estat, a l'excepció de dues sessions d'aiguagim.

Des del comú destaquen el fet que s'hagin ofert activitats innovadores i recorden que les novetats han estat l'Spartan+60, la sortida en BTT, les sessions d'activitat funcional i les rutes guiades a la muntanya acompanyades de sessions de ioga. Precisament l'Spartan s'ha celebrat aquesta mateixa setmana i ha estat una prova on els participants han pogut demostrar el seu estat de forma.Aquest dijous els padrins han pogut gaudir d'una última sortida (sorpresa) amb el Funicamp fins a Grau Roig. Cal destacar que com a cloenda sempre fan un dinar a la muntanya acompanyat d'una activitat física.