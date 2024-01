Els pagesos francesos amencen amb allargar una setmana el bloqueig al Pas

Pas de la CasaEl bloqueig dels agricultors francesos no sembla que vagi a acabar aviat segons l’evolució dels esdeveniments. Han passat novament la nit en el ‘campament’ que talla el nus de connexió de l’RN20 i l’RN30 a la Croisade i per accedir al Pas de la Casa des del país veí cal passar per la Cerdanya. Les declaracions dels líders dels sindicats Federació Nacional de Sindicats d’Explotadors Agrícoles (FNSEA) i Joves Agricultors (JJAA) no són esperançadores. “El primer ministre no ha escoltat les nostres demandes. És cert que ha donat algunes respostes, però no estan al nivell adequat (…). Hem decidit canviar de mètode i, per tant, organitzar un bloqueig de París i els seus suburbis”, segons han fet públic els sindicats. Les ofertes de Gabriel Attal per acceptar algunes de les reivindicacions no es consideren suficients.

Els convocants han fet una crida a “assetjar” París a partir del dilluns “per temps indefinit”, malgrat els anuncis del primer ministre, Gabriel Attal, destinats a apaivagar la còlera dels agricultors, que han protagonitzat protestes en tot el país. “Tots els eixos principals que condueixen a la capital seran ocupats per agricultors” des del dilluns, assenyala un comunicat de les organitzacions que representen als agricultors d’Illa de França, Alts de França, Aube, Eure, Eure i Loir, Marne i Sena Marítim.

Andorra és una víctima col·lateral de la reivindicació ja que la intenció dels agricultors és crear el màxim conflicte possible per atreure l’atenció sobre les seves reclamacions. Expressant el seu rebuig a la competència internacional que consideren deslleial, aquesta setmana, els manifestants van parar i van buidar camions estrangers, en la seva majoria espanyols, marroquines o búlgars, prop de Montélimar, una ciutat del sud-est del país. “Volem competir amb les mateixes armes”, repetien els pagesos en els diferents punts de manifestacions.