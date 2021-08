El Pas registra una caiguda del consum elèctric del 15% el 2020

El consum d'electricitat en kW va caure un 15% durant el 2020 al Pas de la Casa respecte a l'exercici anterior a causa de la irrupció de la pandèmia de la Covid. Així ho confirmen les dades facilitades per Sercensa, la companyia que gestiona el servei a la parròquia d'Encamp. Des de l'empresa informen que tot i que durant els tres primers mesos de l'any passat van assolir unes dades de consum "bones", expliquen que amb l'arribada del virus i el tancament de la frontera del Baladrà, la majoria de centres comercials, supermercats i comerços de la vila encampadana van abaixar la persiana i exposen que el fet de mantenir el sector d'esquí del Pas tancat també va propiciar la davallada del consum.

En aquest sentit, manifesten que la disminució més important es va registrar al mes d'abril de l'any passat, d'un 55% en comparació a les dades assolides el 2019 i posen en relleu que aproximadament el 90% de l'ús d'energia que registra la companyia provè d'establiments comercials. Cal recordar que el consum general d'electricitat arreu del país es va reduir en un 9,7%, segons les xifres recollides per FEDA. Quant a la facturació per activitats, des de Sercensa indiquen que la major despesa es va realitzar en usos domèstics, els quals també contemplen l'activitat d'apartaments turístics per les característiques del servei, i en botigues i establiments comercials, amb un 31% i un 27%, respectivament. El sector amb menys activitat elèctrica van ser les estacions d'esquí, un 2%.

En referència al consum registrat durant els sis primers mesos del 2021, assenyalen que ha disminuït en un 11% respecte a la despesa del mateix període del 2020. A més, apunten que aquest any "està sent pitjor que l'anterior" i comenten que el fet de no obrir el sector d'esquí del Pas i la prohibició d'entrada de turistes a pistes han suposat una caiguda del consum en comparació el 2020 del 21% al gener i del 37% al febrer. Tanmateix, afirmen que estan registrant una petita recuperació durant els darrers tres mesos per la tornada de l'activitat a la vila encampadana i la relaxació de les restriccions per la pandèmia als països de l'entorn.